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Tops & Flops 03.10.2026 01:32:00

Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

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    Rohstoffe in diesem Artikel

    Aluminiumpreis 3’100.50 -22.50 -0.72
    Baumwolle 0.75 0.01 1.51
    Bleipreis 1’827.00 -10.00 -0.54
    CO2 European Emission Allowances 25.15 -0.35 -1.37
    Dieselpreis Benzin 2.27 -0.13 -5.33
    EEX Kohle Year Future 85.50 0.00 0.00
    EEX Strompreis Phelix DE 140.41 0.61 0.44
    Erdgaspreis - Natural Gas 3.01 0.05 1.55
    Ethanolpreis 2.16 0.00 0.05
    Goldpreis 4’137.55 -41.31 -0.99
    Haferpreis 4.09 -0.02 -0.49
    Heizölpreis 118.88 -3.70 -3.02
    Holzpreis 527.00 -3.50 -0.66
    Kaffeepreis 2.89 0.01 0.17
    Kakaopreis 4’239.00 207.00 5.13
    Kohlepreis 143.15 -0.75 -0.52
    Kupferpreis 14’355.00 20.00 0.14
    Lebendrindpreis 2.19 -0.16
    Mageres Schwein Preis 0.78 0.48
    Maispreis 4.97 -0.05 -1.00
    Mastrindpreis 3.34 -0.05 -1.36
    Milchpreis 14.96 -0.17 -1.12
    Naphthapreis (European) 854.58 -5.76 -0.67
    Nickelpreis 15’435.00 -135.00 -0.87
    Orangensaftpreis 1.35 -0.07 -4.59
    Palladiumpreis 1’172.50 -2.50 -0.21
    Palmölpreis 4’354.00 -20.00 -0.46
    Platinpreis 1’700.50 -13.50 -0.79
    Rapspreis 538.00 2.00 0.37
    Reispreis 16.40 -0.12 -0.70
    Silberpreis 60.36 -0.51 -0.84
    Sojabohnenmehlpreis 344.70 -7.40 -2.10
    Sojabohnenpreis 12.77 -0.07 -0.53
    Sojabohnenölpreis 0.68 0.01 1.85
    Super Benzin 2.12 -0.14 -6.06
    Weizenpreis 240.00 4.25 1.80
    Zinkpreis 3’798.00 -36.00 -0.94
    Zinnpreis 54’355.00 -45.00 -0.08
    Zuckerpreis 0.20 0.01 5.23
    Ölpreis (Brent) 102.61 0.30 0.29
    Ölpreis (WTI) 91.11 -1.76 -1.90

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