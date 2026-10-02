Sojabohnenmehlpreis 274224
344.70USD
-7.40USD
-2.10 %
02.10.2026
CBC
|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Historisch
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Chartvergleich
|Tops & Flops
|
03.10.2026 01:32:00
Rohstoffe im September 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
WerbungSojabohnenmehlpreis
344.7 USD -2.1%
Weitere Links:
Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Aluminiumpreis
|3’100.50
|-22.50
|-0.72
|Baumwolle
|0.75
|0.01
|1.51
|Bleipreis
|1’827.00
|-10.00
|-0.54
|CO2 European Emission Allowances
|25.15
|-0.35
|-1.37
|Dieselpreis Benzin
|2.27
|-0.13
|-5.33
|EEX Kohle Year Future
|85.50
|0.00
|0.00
|EEX Strompreis Phelix DE
|140.41
|0.61
|0.44
|Erdgaspreis - Natural Gas
|3.01
|0.05
|1.55
|Ethanolpreis
|2.16
|0.00
|0.05
|Goldpreis
|4’137.55
|-41.31
|-0.99
|Haferpreis
|4.09
|-0.02
|-0.49
|Heizölpreis
|118.88
|-3.70
|-3.02
|Holzpreis
|527.00
|-3.50
|-0.66
|Kaffeepreis
|2.89
|0.01
|0.17
|Kakaopreis
|4’239.00
|207.00
|5.13
|Kohlepreis
|143.15
|-0.75
|-0.52
|Kupferpreis
|14’355.00
|20.00
|0.14
|Lebendrindpreis
|2.19
|-0.16
|Mageres Schwein Preis
|0.78
|0.48
|Maispreis
|4.97
|-0.05
|-1.00
|Mastrindpreis
|3.34
|-0.05
|-1.36
|Milchpreis
|14.96
|-0.17
|-1.12
|Naphthapreis (European)
|854.58
|-5.76
|-0.67
|Nickelpreis
|15’435.00
|-135.00
|-0.87
|Orangensaftpreis
|1.35
|-0.07
|-4.59
|Palladiumpreis
|1’172.50
|-2.50
|-0.21
|Palmölpreis
|4’354.00
|-20.00
|-0.46
|Platinpreis
|1’700.50
|-13.50
|-0.79
|Rapspreis
|538.00
|2.00
|0.37
|Reispreis
|16.40
|-0.12
|-0.70
|Silberpreis
|60.36
|-0.51
|-0.84
|Sojabohnenmehlpreis
|344.70
|-7.40
|-2.10
|Sojabohnenpreis
|12.77
|-0.07
|-0.53
|Sojabohnenölpreis
|0.68
|0.01
|1.85
|Super Benzin
|2.12
|-0.14
|-6.06
|Weizenpreis
|240.00
|4.25
|1.80
|Zinkpreis
|3’798.00
|-36.00
|-0.94
|Zinnpreis
|54’355.00
|-45.00
|-0.08
|Zuckerpreis
|0.20
|0.01
|5.23
|Ölpreis (Brent)
|102.61
|0.30
|0.29
|Ölpreis (WTI)
|91.11
|-1.76
|-1.90
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.