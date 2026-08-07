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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rational von 773 auf 756 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Rückerstattung von Zöllen habe das zweite Quartal durcheinandergewirbelt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Jahresziele hätten aber Bestand./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.