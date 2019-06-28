RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
666.00CHF
18.00CHF
2.78 %
28.06.2019
SWX
07.11.2025 07:22:55
RATIONAL Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 600 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Durch den Kosteneffekt der US-Zölle gebe es Risiken für den Konsens im Jahr 2026, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Das dritte Quartal des Großküchen-Ausrüsters sei derweil solide gewesen, die Nachfrage bleibe groß./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:54 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
590.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
655.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.92%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
643.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.24%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AG
|
06.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.11.25