NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 600 auf 590 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Durch den Kosteneffekt der US-Zölle gebe es Risiken für den Konsens im Jahr 2026, schrieb Sebastian Kuenne am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Das dritte Quartal des Großküchen-Ausrüsters sei derweil solide gewesen, die Nachfrage bleibe groß./rob/tih/ag;