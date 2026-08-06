RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch wenn der Großküchenausrüster den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 am Donnerstag lediglich bestätigte, habe das Management in der Telefonkonferenz zuversichtlicher gewirkt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe der Finanzvorstand angedeutet, dass dank einer US-Zollrückerstattung und trotz des Gegenwinds durch Kosten nun das obere Ende der Margenprognose für das Geschäftsjahr 2026 erreichbar sei. Der Experte blieb bei seiner positiven Haltung, da die Bewertung gesunken sei ungeachtet sich verbessernder Fundamentaldaten./ck/rob/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1’070.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
660.50 €
|
Abst. Kursziel*:
62.00%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
662.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.51%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
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06.08.26
|EQS-News: Rational remains on track for success with organic growth of 8 percent in the first half of 2026 (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-News: Rational bleibt mit organischem Wachstum von 8 Prozent im ersten Halbjahr 2026 auf Erfolgskurs (EQS Group)
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31.07.26
|So schätzen Analysten die RATIONAL-Aktie ein (finanzen.net)
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30.07.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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|EQS-AFR: RATIONAL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
Analysen zu RATIONAL AG
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