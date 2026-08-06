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10.08.2026 14:59:51

RATIONAL Outperform

RATIONAL
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1050 auf 1070 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch wenn der Großküchenausrüster den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 am Donnerstag lediglich bestätigte, habe das Management in der Telefonkonferenz zuversichtlicher gewirkt, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. So habe der Finanzvorstand angedeutet, dass dank einer US-Zollrückerstattung und trotz des Gegenwinds durch Kosten nun das obere Ende der Margenprognose für das Geschäftsjahr 2026 erreichbar sei. Der Experte blieb bei seiner positiven Haltung, da die Bewertung gesunken sei ungeachtet sich verbessernder Fundamentaldaten./ck/rob/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1’070.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
660.50 € 		Abst. Kursziel*:
62.00%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
662.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.51%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
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14:11 RATIONAL Halten DZ BANK
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