Wenn Krypto auf KI trifft: Cardano-Gründer überrascht mit ungewöhnlicher Prognose

• Charles Hoskinson sieht Krypto langfristig als Teil der technischen Infrastruktur für KI• KI-Agenten könnten Kryptowährungen für automatisierte Zahlungen und Micropayments nutzen• Cardano wurde inzwischen in das x402 SDK für maschinelle Zahlungen integriert

Hoskinson erwartet engere Verbindung von Krypto und KI

Charles Hoskinson, Gründer von Cardano und CEO des Blockchain-Unternehmens Input Output, rechnet in den kommenden Jahren mit einer zunehmenden Verschmelzung von Kryptowährungen und künstlicher Intelligenz. In einem vergangene Woche veröffentlichten Interview mit der Long-Form-Interviewserie "deeptech INSIGHTS" sprach er über seine These, wonach Krypto die KI künftig gewissermassen „verschlingen“ könnte. Gemeint ist damit nicht das Verschwinden künstlicher Intelligenz, sondern eine stärkere Integration von Blockchain-Technologie in die Infrastruktur, auf der KI-Systeme arbeiten. Hoskinson sieht dafür einen Zeitraum von etwa fünf bis zehn Jahren. Ein Ansatzpunkt ist die Bereitstellung von Rechenleistung. Statt KI-Anwendungen ausschliesslich über immer grössere zentrale Rechenzentren zu betreiben, könnten nach seiner Vorstellung künftig stärker verteilte Ressourcen genutzt werden, darunter Smartphones und Grafikkarten. BTC-ECHO zufolge verbindet Hoskinson diese Entwicklung mit Blockchain-Netzwerken, die eine solche dezentrale Infrastruktur koordinieren könnten.

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KI-Agenten brauchen eigene Zahlungssysteme

Eine weitere Rolle schreibt Hoskinson Kryptowährungen bei autonomen KI-Agenten zu. Solche Systeme könnten künftig selbstständig digitale Dienstleistungen beziehen, Daten kaufen oder Rechenleistung bezahlen. Dafür seien Zahlungssysteme erforderlich, die ohne klassische Bankkonten oder Kreditkarten funktionieren und auch sehr kleine automatisierte Transaktionen ermöglichen. Im Interview spricht Hoskinson in diesem Zusammenhang unter anderem über Agentic Commerce, x402 und Micropayments. Eine aktuelle Entwicklung bei Cardano passt zu diesem von Hoskinson beschriebenen Szenario. Wie die Cardano Foundation via X am Montag mitteilte, wurde Cardano in das offizielle x402 Software Development Kit integriert.

JUST IN: Cardano is now part of the official x402 SDK.



Any app or AI agent can pay for an API call in $ADA or any CNT over a web request. No account, no API key, no checkout page.



Every service already on x402 can switch Cardano on.



The agent economy just got a Cardano rail. pic.twitter.com/SWZHczf9oC — Cardano Foundation (@Cardano_CF) September 21, 2026

Anwendungen und KI-Agenten können damit API-Aufrufe über eine Webanfrage mit Cardano (ADA) oder anderen nativen Cardano-Token bezahlen. Die Integration umfasst den Zahlungsablauf über HTTP. TradingView weist zugleich darauf hin, dass daraus bislang noch kein nachgewiesenes Transaktionsvolumen entstanden ist. Entscheidend sei zunächst, ob Entwickler die entsprechende Infrastruktur tatsächlich einsetzen.

Blockchain soll auch Herkunft digitaler Inhalte absichern

Hoskinson sieht einen weiteren möglichen Einsatzbereich bei der Herkunft und Zuordnung digitaler Inhalte. Blockchain-Systeme könnten Informationen darüber speichern, wo Daten oder Inhalte entstanden sind und welche Rechte mit ihnen verbunden sind. Dieser Aspekt gewinnt in seiner Prognose an Bedeutung, wenn KI künftig einen immer grösseren Anteil digitaler Inhalte erzeugt und autonome Agenten stärker am wirtschaftlichen Austausch teilnehmen. Im Gespräch mit "deeptech INSIGHTS" verbindet Hoskinson diese Entwicklung mit seiner Vorstellung einer künftigen digitalen Wirtschaft, in der KI-Agenten selbst über wirtschaftliche Handlungsmöglichkeiten verfügen. Kryptowährungen und Blockchain-Netzwerke wären in diesem Szenario nicht lediglich ein Zahlungsmittel für KI-Anwendungen, sondern Bestandteil der zugrunde liegenden Infrastruktur. Die Aussagen stellen eine langfristige Prognose Hoskinsons dar.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch