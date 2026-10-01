MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades RATIONAL-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die RATIONAL-Anteile bei 662.50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.509 RATIONAL-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 858.87 EUR, da sich der Wert eines RATIONAL-Papiers am 30.09.2026 auf 569.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14.11 Prozent.

Der Marktwert von RATIONAL betrug jüngst 6.50 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag der RATIONAL-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Papiers auf 35.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch