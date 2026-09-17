MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren angefallen

RATIONAL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 870.20 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11.492 RATIONAL-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der RATIONAL-Aktie auf 581.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’676.63 EUR wert. Mit einer Performance von -33.23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

RATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.54 Mrd. Euro gelistet. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des RATIONAL-Anteils belief sich damals auf 35.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch