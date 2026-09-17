RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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17.09.2026 10:02:07
MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren angefallen
Wer vor Jahren in RATIONAL eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
RATIONAL-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 870.20 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11.492 RATIONAL-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der RATIONAL-Aktie auf 581.00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’676.63 EUR wert. Mit einer Performance von -33.23 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
RATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6.54 Mrd. Euro gelistet. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des RATIONAL-Anteils belief sich damals auf 35.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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