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RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

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02.07.2026 10:53:10

RATIONAL Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 773 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um "lediglich" 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebit) des Profiküchen-Ausrüsters sollte um 12 Prozent gestiegen sein./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
646.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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