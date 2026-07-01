RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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02.07.2026 10:53:10
RATIONAL Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rational vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 773 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um "lediglich" 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das operative Ergebnis (Ebit) des Profiküchen-Ausrüsters sollte um 12 Prozent gestiegen sein./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Hold
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
773.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
644.50 €
|
Abst. Kursziel*:
19.94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
646.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.57%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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