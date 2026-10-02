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Index im Fokus 02.10.2026 09:28:22

Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester

Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start fester

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am Freitagmorgen erneut ins Plus.

Elmos Semiconductor
149.26 CHF 2.63%
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Um 09:10 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.67 Prozent höher bei 30’454.41 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 342.800 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.386 Prozent auf 30’368.07 Punkte an der Kurstafel, nach 30’251.37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30’334.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’454.41 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2.02 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’958.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wies der MDAX 32’544.86 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’733.46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1.70 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3.04 Prozent auf 79.30 EUR), thyssenkrupp (+ 2.70 Prozent auf 14.09 EUR), RATIONAL (+ 2.50 Prozent auf 574.50 EUR), Siltronic (+ 2.42 Prozent auf 80.50 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2.20 Prozent auf 158.20 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil flatexDEGIRO (-1.71 Prozent auf 27.52 EUR), PUMA SE (-1.08 Prozent auf 22.07 EUR), Nordex (-0.78 Prozent auf 38.16 EUR), TUI (-0.56 Prozent auf 6.76 EUR) und DWS Group GmbH (-0.44 Prozent auf 68.10 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 300’756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38.758 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.02 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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