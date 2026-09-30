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02.10.2026 17:43:04

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nike gleich doppelt von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 53 auf 28 US-Dollar gekappt. Das durchwachsene erste Geschäftsquartal und "die enttäuschende Jahresprognose verdeutlichen, dass die Trendwende kurzfristig nicht zu erwarten ist", begründete Katharina Schmenger am Freitag ihre Neubewertung des Sportwarenherstellers. Das Sparprogramm "Pace" solle Kostensenkungen von rund 2,5 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2031 bewirken. Der Großteil werde jedoch erst ab dem Geschäftsjahr 2028/29 erwartet./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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