Nike Aktie 957150 / US6541061031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nike Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nike gleich doppelt von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 53 auf 28 US-Dollar gekappt. Das durchwachsene erste Geschäftsquartal und "die enttäuschende Jahresprognose verdeutlichen, dass die Trendwende kurzfristig nicht zu erwarten ist", begründete Katharina Schmenger am Freitag ihre Neubewertung des Sportwarenherstellers. Das Sparprogramm "Pace" solle Kostensenkungen von rund 2,5 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2031 bewirken. Der Großteil werde jedoch erst ab dem Geschäftsjahr 2028/29 erwartet./rob/gl/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Verkaufen
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 33.18
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 33.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
20:03
|Handel in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
20:03
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
18:00
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
18:00
|Zuversicht in New York: Am Freitagmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
16:01
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16:01
|Freitagshandel in New York: S&P 500 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11:47
|MARKT USA/Gewinne zum Start erwartet - US-Arbeitsmarktbericht im Fokus (Dow Jones)