MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine RATIONAL-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das RATIONAL-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 629.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das RATIONAL-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.159 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.09.2026 98.09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 617.50 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1.91 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von RATIONAL belief sich zuletzt auf 7.08 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Papiere fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Die RATIONAL-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 35.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch