RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal von 646 auf 657 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein Sondereffekt aus US-Zollrückerstattungen habe die Profitabilität des Großküchenausrüsters gestützt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein hoher Auftragseingang im Juni und der gestiegene Auftragsbestand bildeten eine
solide Grundlage für die weitere Umsatzentwicklung./rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Halten
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
664.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
662.50 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thorsten Reigber
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KGV*:
-
Nachrichten zu RATIONAL AG
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|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
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06.08.26
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06.08.26
|RATIONAL-Aktie stärker: Margensprung im zweiten Quartal - US-Zölle erstattet (Dow Jones)
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06.08.26
|EQS-News: Rational remains on track for success with organic growth of 8 percent in the first half of 2026 (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-News: Rational bleibt mit organischem Wachstum von 8 Prozent im ersten Halbjahr 2026 auf Erfolgskurs (EQS Group)
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31.07.26
|So schätzen Analysten die RATIONAL-Aktie ein (finanzen.net)
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30.07.26
|MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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28.07.26
|EQS-AFR: RATIONAL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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