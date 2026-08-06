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10.08.2026 14:11:58

RATIONAL Halten

RATIONAL
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rational nach Zahlen zum zweiten Quartal von 646 auf 657 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein Sondereffekt aus US-Zollrückerstattungen habe die Profitabilität des Großküchenausrüsters gestützt, schrieb Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein hoher Auftragseingang im Juni und der gestiegene Auftragsbestand bildeten eine
solide Grundlage für die weitere Umsatzentwicklung./rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RATIONAL AG Halten
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