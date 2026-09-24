Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’897 -0.2%  SPI 19’704 -0.3%  Dow 51’233 -0.5%  DAX 25’321 -0.4%  Euro 0.9409 0.1%  EStoxx50 6’283 -0.3%  Gold 4’281 -0.2%  Bitcoin 69’040 -0.8%  Dollar 0.8277 0.3%  Öl 105.1 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
United Internet-Aktie tiefer: Neuen Finanzvorstand berufen
Infomaniak-Aktie kommt ab Oktober: Perrot Duval-Aktionäre stimmen Reverse Takeover zu
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
On-Aktie im Blick: Ständerat ärgert sich über geänderte Swissness-Praxis
Suche...
ETF Sparplan

RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Performance unter der Lupe 24.09.2026 10:02:04

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie gebracht.

RATIONAL
533.95 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

RATIONAL-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 451.00 EUR. Bei einem RATIONAL-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.222 RATIONAL-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 570.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126.50 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26.50 Prozent.

RATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.55 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: RATIONAL
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu RATIONAL AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten