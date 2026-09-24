MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 10 Jahren verdient

RATIONAL-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 451.00 EUR. Bei einem RATIONAL-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.222 RATIONAL-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 570.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126.50 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +26.50 Prozent.

RATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6.55 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 fand der erste Handelstag des RATIONAL-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch