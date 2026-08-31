RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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31.08.2026 18:00:38
RATIONAL-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
So haben Experten die RATIONAL-Aktie im vergangenen Monat eingeschätzt.
8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu RATIONAL veröffentlicht.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der RATIONAL-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 854,25 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 223,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der RATIONAL-Aktie von 630,50 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|833,00 EUR
|32,12
|14.08.2026
|Bernstein Research
|1.070,00 EUR
|69,71
|10.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|10.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|835,00 EUR
|32,43
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|756,00 EUR
|19,90
|07.08.2026
|UBS AG
|805,00 EUR
|27,68
|07.08.2026
|UBS AG
|805,00 EUR
|27,68
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|680,00 EUR
|7,85
|06.08.2026
|Bernstein Research
|1.050,00 EUR
|66,53
|06.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
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|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
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|Bernstein Research
|07.08.26
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