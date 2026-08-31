RATIONAL-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

8 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu RATIONAL veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der RATIONAL-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 854,25 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 223,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der RATIONAL-Aktie von 630,50 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 833,00 EUR 32,12 14.08.2026 Bernstein Research 1.070,00 EUR 69,71 10.08.2026 DZ BANK - - 10.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 835,00 EUR 32,43 07.08.2026 Deutsche Bank AG 756,00 EUR 19,90 07.08.2026 UBS AG 805,00 EUR 27,68 07.08.2026 UBS AG 805,00 EUR 27,68 06.08.2026 RBC Capital Markets 680,00 EUR 7,85 06.08.2026 Bernstein Research 1.050,00 EUR 66,53 06.08.2026

Redaktion finanzen.ch