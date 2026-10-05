Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nike von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 49,00 auf 27,50 US-Dollar gesenkt. "Zurück auf Start", überschrieb Nick Anderson am Montag seine Neubewertung des US-Sportwarenriesen nach den jüngsten Quartalszahlen und dem für das Geschäftsjahr angekündigten Umsatzrückgang. Nike habe offenbar seine geschrumpfte Bedeutung im Bereich Sportbekleidung akzeptiert. Anderson kürzte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS). Der Bewertungsaufschlag für die Aktie erscheine nicht mehr angemessen/rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sell
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 27.50
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 33.96
|
Abst. Kursziel*:
-19.02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 33.96
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.02%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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