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Nike Aktie 957150 / US6541061031

27.53
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05.10.2026
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06.10.2026 07:23:16

Nike Sell

Nike
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Nike von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 49,00 auf 27,50 US-Dollar gesenkt. "Zurück auf Start", überschrieb Nick Anderson am Montag seine Neubewertung des US-Sportwarenriesen nach den jüngsten Quartalszahlen und dem für das Geschäftsjahr angekündigten Umsatzrückgang. Nike habe offenbar seine geschrumpfte Bedeutung im Bereich Sportbekleidung akzeptiert. Anderson kürzte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS). Der Bewertungsaufschlag für die Aktie erscheine nicht mehr angemessen/rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 10:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Sell
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 27.50
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
$ 33.96 		Abst. Kursziel*:
-19.02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 33.96 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.02%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
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07:23 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
02.10.26 Nike Verkaufen DZ BANK
02.10.26 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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