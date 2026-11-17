Nike Aktie 957150 / US6541061031
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zugeh. Wertpapiere
18.11.2026 17:03:33
Nike Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 28 auf 27 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Bei dem Sportwarenhersteller sei Geduld gefragt und eine Trendwende weiter nicht in Sicht, schrieb Katharina Schmenger in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum jüngsten Kapitalmarkttag./rob/gl/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Verkaufen
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Unternehmen:
Nike Inc.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
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Rating jetzt:
Verkaufen
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Katharina Schmenger
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