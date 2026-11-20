Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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Alphabet A (ex Google) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die A- und B-Aktiengattungen von Alphabet mit einem Kursziel von 375 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth wies am Freitag darauf hin, dass seine zuletzt erwarteten Kurstreiber in dieser Woche in den Fokus gerückt seien: Die Veröffentlichung von leistungsstarken "Frontier"-Modellen und die Einführung eines neuen KI-Agenten für Endverbraucher. Google baue in diesem Segment lieber seine Aktivitäten aus, anstatt an Boden zu verlieren./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 04:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 375.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 272.66
|
Abst. Kursziel*:
37.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 278.28
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.76%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
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