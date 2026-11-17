Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman sieht beim Nike-Konzern eine Erholung in Haken-Form - ganz markentypisch. Die Fünfjahresziele vom Kapitalmarkttag seien insgesamt stark, so die Expertin am Mittwoch. Sie seien allerdings weitaus abhängiger von den späteren Jahren als bisher gedacht. Bis ins Geschäftsjahr 2029 bleibe die Umsatz- und Margenentwicklung noch recht träge./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 03:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 45.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 35.85
|
Abst. Kursziel*:
25.52%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 35.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.52%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
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