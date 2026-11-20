Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens Healthineers von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2026/27 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch befinde sich der Medizintechnikkonzern auf Kurs. Die robuste Auftragslage und die neue Strahlentherapieplattform Accela stützten die mittelfristigen Wachstumschancen./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Kaufen
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
43.81 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
42.89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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19.11.26
|DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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18.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
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18.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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18.11.26
|Börse Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück (finanzen.ch)
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16.11.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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16.11.26
|EQS-CMS: Siemens Healthineers AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13.11.26
|Analyse: Herabstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Bernstein Research (finanzen.ch)
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12.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Healthineers AG
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