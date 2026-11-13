Nike Aktie 957150 / US6541061031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Ein Analystenteam um Alexia Howard bewertete am Freitag die jüngste Anleger-Rotation nach den US-Zwischenwahlen aus Sicht des zuletzt begehrteren Konsumgütersektors. Maßgeblich dafür sei wohl der vorübergehende Rückzug der Anleger aus dem Technologiesektor gewesen, aber es gebe auch branchenspezifische Komponenten, die für eine bessere fundamentale Lage sprächen. Die Experten des US-Analysehauses raten eher zu Aktien aus dem Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter, die günstig blieben. Basiskonsumgüter-Werte schätzen sie neutral ein./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:12 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 45.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 37.76
|
Abst. Kursziel*:
19.17%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 37.78
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.11%
|
Analyst Name::
Alexia Howard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Gewinne in New York: Dow Jones am Donnerstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones mittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|14:02
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14:02
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|14:02
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|31.71
|-0.53%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:22
|
Jefferies & Company Inc.
Bechtle Buy
|14:04
|
Bernstein Research
Coca-Cola Market-Perform
|14:04
|
Bernstein Research
Walmart Outperform
|14:03
|
Bernstein Research
McDonald's Market-Perform
|14:02
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|14:01
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|13:15
|
DZ BANK
Knorr-Bremse Halten