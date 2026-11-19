Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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20.11.2026 13:09:51
Walmart Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 132 auf 134 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einzelhandelsriese grabe der Konkurrenz weiter in allen Kategorien Marktanteile ab, schrieb Kate McShane in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht, der einher ging mit weiter erhöhten Geschäftsjahreszielen./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:36 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walmart Buy
|
Unternehmen:
Walmart
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 134.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 126.04
|
Abst. Kursziel*:
6.32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 128.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.14%
|
Analyst Name::
Kate McShane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Walmart
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|Walmart boosted by grocery sales as US consumers search for lower prices (Financial Times)
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|Ausblick: Walmart präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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