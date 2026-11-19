Walmart 107.98 CHF 1.88% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Walmart von 132 auf 134 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Einzelhandelsriese grabe der Konkurrenz weiter in allen Kategorien Marktanteile ab, schrieb Kate McShane in ihrer am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht, der einher ging mit weiter erhöhten Geschäftsjahreszielen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 20:36 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.