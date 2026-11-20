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20.11.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 3 Jahren gekostet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nike-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Nike-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Nike-Aktie betrug an diesem Tag 106.32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94.056 Nike-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 19.11.2026 3’228.93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.33 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67.71 Prozent abgenommen.
Nike wurde jüngst mit einem Börsenwert von 53.89 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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