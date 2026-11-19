ING Group 25.30 CHF -4.84% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 35 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Namita Samtani passte die Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der niederländischen Bank an./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.