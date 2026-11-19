ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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20.11.2026 11:56:48
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 35 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Namita Samtani passte die Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der niederländischen Bank an./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 11:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ING Group Overweight
|
Unternehmen:
ING Group
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27.50 €
|
Abst. Kursziel*:
23.66%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.11%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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