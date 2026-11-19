Um 15:58 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0.01 Prozent auf 50’203.79 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.650 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.855 Prozent höher bei 50’627.36 Punkten, nach 50’198.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 50’454.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 50’146.19 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 3.95 Prozent nach unten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 51’966.03 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Stand von 53’463.05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46’138.77 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.76 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 4.55 Prozent auf 157.83 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3.57 Prozent auf 289.16 USD), Microsoft (+ 3.04 Prozent auf 523.72 USD), Salesforce (+ 2.57 Prozent auf 195.30 USD) und IBM (+ 1.85 Prozent auf 232.76 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Coca-Cola (-2.94 Prozent auf 95.21 USD), Nike (-2.86 Prozent auf 35.27 USD), McDonalds (-2.25 Prozent auf 267.86 USD), Sherwin-Williams (-2.01 Prozent auf 339.62 USD) und Johnson Johnson (-1.99 Prozent auf 267.28 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11’474’820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.660 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie hat mit 10.69 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch