Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 39 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Indirekte Aussagen von Managern der Produktkategorien und aus den Absatzländern zeichneten für Nike ein Bild der relativen Schwäche, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Er begrüßt zwar die grundsätzliche neue Ausrichtung. Am Beginn eines fünfjährigen Strategieplans sei das Zutrauen in dessen Gelingen aber noch nicht stark ausgeprägt./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 02:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 39.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 35.85
|
Abst. Kursziel*:
8.79%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 35.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.79%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nike Inc.
|29.64
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