Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nike nach dem jüngsten Investorentag mit einem Kursziel von 60 US-Dollar auf "Buy" belassen. Es sei auf der Veranstaltung ein sportorientiertes Unternehmen präsentiert worden mit dem wohl branchenweit umfangreichsten Athletenkader, der stärksten Forschungs- und Entwicklungsabteilung sowie dem stärksten Marketingapparat, schrieb Analyst Randal Konik in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestierte Nike einen "glaubwürdigen, konservativen Weg", der den Sportartikelhersteller auf die Erfolgsspur zurückbringen dürfte. Das gedachtsame Wachstumstempo sorge für einen Margenpuffer, und die Dividende belohne das Warten./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Buy
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 60.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 35.85
|
Abst. Kursziel*:
67.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 35.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
67.36%
|
Analyst Name::
Randal Konik
|
KGV*:
-
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|23.10.26
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|22.10.26
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|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
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|Deutsche Bank AG
|02.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|29.64
|-8.06%
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