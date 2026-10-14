Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nike auf "Sell" mit einem Kursziel von 27,50 US-Dollar belassen. Schrumpfende Marktanteile des Sportartikelkonzerns von Nike wären mittelfristig positiv für die Wettbewerber Adidas, Puma und On, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings müssten sich die hohen Lagerbestände zuerst normalisieren, damit er für den Rest des Jahres eine positivere Einschätzung des Sektors abgeben könne./edh/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sell
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 27.50
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
$ 35.33
|
Abst. Kursziel*:
-22.16%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
$ 35.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.18%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
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Analysen zu Nike Inc.
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|12:35
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|02.10.26
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|02.10.26
|Nike Neutral
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|RBC Capital Markets
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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