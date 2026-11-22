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|Studie zu Asset Managern
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22.11.2026 09:11:00
Kostenfalle bei Vermögensverwaltern wie BlackRock & Co.: Ausgaben wachsen schneller als die Erträge
Einige der reichsten Firmen der Welt haben ein Kostenproblem: Die Profitabilität der grossen Vermögensverwalter sinkt, da die Kosten mittlerweile schneller steigen als die Einnahmen.
Der Trend zu niedrigerer Profitabilität wird sich nach Einschätzung der Studienautoren fortsetzen. Sorgen muss sich die Aussenwelt aber nicht machen: Nach wie vor steigen Kapitalzuflüsse und Gewinne. Die Berechnung basiert auf den Geschäftsberichten 39 grosser "Asset Manager". Strategy& ist eine Tochter der internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC.
Vermögensverwalter sind Finanzfirmen, die Geld von ihren Kunden einsammeln und in Anleihen, Aktien und anderen Papieren anlegen. Anders als Banken vergeben Asset Manager keine Kredite. Etliche Unternehmen verwalten kaum vorstellbare Summen: Weltmarktführer ist mit 15,5 Billionen Dollar die US-Firma BlackRock, zu deren Aufsichtsratsmitgliedern in Deutschland vor seiner Rückkehr in die Politik Kanzler Friedrich Merz (CDU) zählte.
Die zwei grössten Europäer sind die französische Amundi mit 2,6 Billionen Euro (2,9 Bio. Dollar) und die Münchner Allianz, deren zwei Tochtergesellschaften Pimco und AGI insgesamt 2,1 Billionen Euro (2,3 Bio. Dollar) angelegt haben, wie aus den jüngsten Quartalsberichten der Unternehmen hervorgeht.
Nach wie vor vertrauen die Kunden den Firmen und deren Fondsmanagern immense Summen an: Im Schnitt wuchs das verwaltete Vermögen ("Assets under Management") der Häuser laut Strategy& im vergangenen Jahr um 13 Prozent. In diesem Jahr meldete allein BlackRock einen Nettomittelzufluss von 510 Milliarden Dollar bis Ende des dritten Quartals. Die grossen Kunden sind in der Regel andere Unternehmen, darunter Pensionsfonds und Betriebsrentenkassen.
Doch flotter als die Einnahmen steigen mittlerweile die Ausgaben. Mittlerweile ist die Kosten-Einnahmen-Quote demnach auf einen Rekordwert von 70 Prozent gestiegen - das bedeutet, dass jedem eingenommenen Euro - oder Dollar - 70 Cent Kosten gegenüberstehen. Wie Unternehmen in anderen Branchen auch hoffen etliche Vermögensverwalter auf Produktivitätsgewinne durch den Einsatz von KI, doch bislang sind die Ergebnisse überschaubar.
Von 22 zu diesem Thema befragten europäischen Vermögensverwaltern sagte mehr als die Hälfte, dass die Einsparungen gering seien oder sie keinen KI-Effekt beziffern könnten.
/cho/DP/zb
MÜNCHEN (awp international)
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