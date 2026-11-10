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10.11.2026 14:25:12

Nike Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman schaute am Montag voraus auf den Investorentag des Sportartikelherstellers in der kommenden Woche und zeigte mögliche Szenarien für die nächsten fünf Jahre auf. Nach der jüngsten Erholung dürfte die Veranstaltung nicht mehr zum Kurstreiber werden, könnte aber zumindest stützen und das Vertrauen stärken./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 23:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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12.84%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 38.83 		Abst. Kursziel aktuell:
15.89%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
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14:25 Nike Outperform Bernstein Research
06.11.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
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22.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
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