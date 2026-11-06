Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor dem Kapitalmarkttag von 40 auf 39 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania verspricht sich vom Sportartikelhersteller eine weitergehende Formulierung der Strategie, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb. Der Experte sieht darin eher nicht automatisch einen Kurstreiber, denn Finanzziele sollten ihrer Einschätzung nach im Konsensrahmen liegen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 39.00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 39.56
|
Abst. Kursziel*:
-1.42%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 39.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.42%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
05.11.26
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung mit klaren Verlusten (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones nachmittags unter Druck (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York: Dow Jones mittags stärker (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|31.66
|-2.30%
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TotalEnergies Buy
|11:58
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DZ BANK
Engie Kaufen
|11:57
|
Deutsche Bank AG
Commerzbank Hold
|11:55
|
UBS AG
Diageo Neutral