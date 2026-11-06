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Nike Aktie 957150 / US6541061031

31.66
CHF
-0.75
CHF
-2.30 %
11:56:52
BRXC
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06.11.2026 11:22:47

Nike Sector Perform

Nike
31.66 CHF -2.30%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor dem Kapitalmarkttag von 40 auf 39 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania verspricht sich vom Sportartikelhersteller eine weitergehende Formulierung der Strategie, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb. Der Experte sieht darin eher nicht automatisch einen Kurstreiber, denn Finanzziele sollten ihrer Einschätzung nach im Konsensrahmen liegen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 39.00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 39.56 		Abst. Kursziel*:
-1.42%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 39.56 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.42%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:22 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
23.10.26 Nike Overweight Barclays Capital
22.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
22.10.26 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Nike Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Nike Inc. 31.66 -2.30% Nike Inc.