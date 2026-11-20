Um 17:58 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.39 Prozent auf 48’903.74 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.590 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 2.72 Prozent höher bei 50’432.32 Punkten, nach 49’097.06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49’594.90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 48’824.51 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 6.43 Prozent nach unten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 52’495.88 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 52’759.21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45’752.26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.08 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 4.86 Prozent auf 346.54 USD), IBM (+ 2.97 Prozent auf 230.53 USD), Walmart (+ 2.60 Prozent auf 129.32 USD), Travelers (+ 2.46 Prozent auf 400.22 USD) und Home Depot (+ 1.99 Prozent auf 312.75 EUR). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-6.86 Prozent auf 135.97 USD), Goldman Sachs (-5.18 Prozent auf 803.59 USD), Caterpillar (-3.49 Prozent auf 518.61 USD), Cisco (-2.48 Prozent auf 92.35 USD) und Amazon (-2.10 Prozent auf 251.96 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 42’244’082 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.661 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie hat mit 10.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch