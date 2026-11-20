CEWE Stiftung Aktie 61760 / DE0005403901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
CEWE StiftungCo Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Cewe von 126 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volker Bosse erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie das Kursziel für den Fotodienstleister auf Basis der Kodak-Moments-Übernahme, die große Chancen mit sich bringe. Außerdem verwies er auf die gestärkte Finanzlage, einhergehend mit Potenzial für eine Sonderdividende. Wegen erwarteter Einmaleffekte erweitert er sein Bewertungsmodell nun bis 2028./rob/tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
144.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
105.40 €
|
Abst. Kursziel*:
36.62%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
109.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.15%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
Analysen zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|12.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|12.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|12.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08.10.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|100.20
|1.62%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:35
|
Baader Bank
CEWE Stiftung Buy
|13:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Alphabet A Overweight
|13:09
|
Goldman Sachs Group Inc.
Walmart Buy
|11:56
|
Barclays Capital
ING Group Overweight
|11:56
|
Goldman Sachs Group Inc.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|11:55
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Assicurazioni Generali Buy
|11:54
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hannover Rück Buy