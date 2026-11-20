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Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Cewe von 126 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Volker Bosse erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie das Kursziel für den Fotodienstleister auf Basis der Kodak-Moments-Übernahme, die große Chancen mit sich bringe. Außerdem verwies er auf die gestärkte Finanzlage, einhergehend mit Potenzial für eine Sonderdividende. Wegen erwarteter Einmaleffekte erweitert er sein Bewertungsmodell nun bis 2028./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:32 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.