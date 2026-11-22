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22.11.2026 12:43:06
Kryptokurse am Sonntagmittag
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag.
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Im Plus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,27 Prozent höher bei 60.898,38 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 60.132,14 US-Dollar.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 5,4 Prozent auf 7,85 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -14,8 Prozent.
Daneben wertet Litecoin um 12:31 ab. Es geht 0,04 Prozent auf 39,72 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 39,73 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Ethereum-Kurs um 1,45 Prozent auf 1.706,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.682,13 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert 0,10 Prozent auf 199,07 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 199,26 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,9324 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:31 auf 0,9303 US-Dollar beziffert.
Daneben fällt Monero um 1,13 Prozent auf 485,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 491,14 US-Dollar.
Zudem gewinnt Cardano am Sonntagmittag hinzu. Um 0,96 Prozent auf 0,1457 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,1443 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1290 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1295 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Tron-Kurs um 0,12 Prozent auf 0,3052 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,3049 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Binancecoin bei 552,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (547,41 US-Dollar).
Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0552 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 12:31 bei 0,0555 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Solana im Plus. Im Vergleich zum Vortag (70,23 US-Dollar) geht es um 0,65 Prozent auf 70,69 US-Dollar nach oben.
Zudem gewinnt Avalanche am Sonntagmittag hinzu. Um 1,82 Prozent auf 6,694 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Avalanche-Kurs bei 6,574 US-Dollar.
Daneben wertet Chainlink um 12:31 auf. Es geht 2,70 Prozent auf 8,825 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 8,594 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Sui-Kurs um 1,94 Prozent auf 0,6608 US-Dollar zu. Gestern war Sui noch 0,6483 US-Dollar wert.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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