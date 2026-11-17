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17.11.2026 15:57:49
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Sportartikelkonzerns seien ambitionierter als vom Markt erwartet, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
$ 39.00
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Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 39.14
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Abst. Kursziel*:
-0.36%
|
Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
$ 38.28
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Abst. Kursziel aktuell:
1.88%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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