Am Donnerstag steht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 1.72 Prozent im Minus bei 49’336.41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.650 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.855 Prozent auf 50’627.36 Punkte an der Kurstafel, nach 50’198.17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 50’454.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 49’091.92 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 5.61 Prozent nach. Vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51’966.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53’463.05 Punkte taxiert. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 19.11.2025, mit 46’138.77 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1.97 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 0.29 Prozent auf 206.47 USD), Home Depot (-0.31 Prozent auf 306.65 EUR), Travelers (-0.39 Prozent auf 390.07 USD), American Express (-0.66 Prozent auf 313.33 USD) und Amgen (-0.66 Prozent auf 440.94 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Nike (-4.92 Prozent auf 34.53 USD), UnitedHealth (-4.38 Prozent auf 334.59 USD), Merck (-3.54 Prozent auf 132.90 USD), Caterpillar (-3.09 Prozent auf 541.53 USD) und Visa (-2.89 Prozent auf 403.21 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 38’383’798 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.660 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.57 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch