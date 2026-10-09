Nike Aktie 957150 / US6541061031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Nike Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nike von 37 auf 33 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Sportartikelkonzerns für das abgelaufene Quartal seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Krisztina Katai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigste Frage für Anleger laute nun, ob dies die letzte Abwärtskorrektur der Schätzungen darstellt./edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Hold
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 33.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 34.87
|
Abst. Kursziel*:
-5.36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 34.82
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.21%
|
Analyst Name::
Krisztina Katai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
18:00
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones startet im Plus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones mit Abgaben (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|18:43
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|18:43
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14:57
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:43
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|29.02
|1.50%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:43
|
UBS AG
NVIDIA Buy
|18:43
|
Deutsche Bank AG
Nike Hold
|16:23
|
Jefferies & Company Inc.
Vestas Wind Systems A-S Buy
|16:22
|
Jefferies & Company Inc.
Knorr-Bremse Buy
|14:57
|
Bernstein Research
Nike Outperform
|14:57
|
Bernstein Research
adidas Outperform
|14:37
|
RBC Capital Markets
SpaceX Outperform