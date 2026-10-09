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09.10.2026 18:43:10

Nike Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nike von 37 auf 33 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate des Sportartikelkonzerns für das abgelaufene Quartal seien schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Krisztina Katai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wichtigste Frage für Anleger laute nun, ob dies die letzte Abwärtskorrektur der Schätzungen darstellt./edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 15:48 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nike Inc. Hold
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 34.82 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.21%
Analyst Name::
Krisztina Katai 		KGV*:
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