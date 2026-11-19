Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich ein Minus in Höhe von 2.19 Prozent auf 49’097.06 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24.650 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.855 Prozent höher bei 50’627.36 Punkten, nach 50’198.17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49’091.92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 50’454.81 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 6.07 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der Dow Jones bei 51’966.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der Dow Jones noch bei 53’463.05 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Wert von 46’138.77 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.48 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 0.30 Prozent auf 206.50 USD), Travelers (-0.25 Prozent auf 390.61 USD), Home Depot (-0.31 Prozent auf 306.65 EUR), McDonalds (-0.61 Prozent auf 272.35 USD) und Apple (-0.92 Prozent auf 349.21 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil UnitedHealth (-5.55 Prozent auf 330.48 USD), Nike (-5.45 Prozent auf 34.33 USD), Amazon (-3.87 Prozent auf 257.37 USD), Caterpillar (-3.83 Prozent auf 537.37 USD) und Salesforce (-3.72 Prozent auf 183.31 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 71’981’183 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.660 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.57 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch