DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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DEUTZ Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutz nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 15 Euro belassen. Der Motorenbauer könne einen erheblichen Teil der Ningi-Vorwürfe entkräften, aber nicht alle, schrieb Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht für die Aktie weiterhin deutliches Neubewertungspotenzial./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Kaufen
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Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
7.69 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
7.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
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|DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
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|Deutz weist Leerverkäufer-Kritik zurück - Aktie leicht erholt (AWP)
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|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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19.11.26
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