Am Freitag geht es im Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE um 0.80 Prozent auf 49’491.02 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.590 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 2.72 Prozent auf 50’432.32 Punkte an der Kurstafel, nach 49’097.06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’025.79 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 49’502.29 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 5.31 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52’495.88 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52’759.21 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 45’752.26 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.29 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2.93 Prozent auf 340.15 USD), McDonalds (+ 2.00 Prozent auf 277.80 USD), Walmart (+ 1.95 Prozent auf 128.50 USD), Procter Gamble (+ 1.91 Prozent auf 171.06 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1.91 Prozent auf 276.20 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-4.71 Prozent auf 139.11 USD), Goldman Sachs (-2.81 Prozent auf 823.74 USD), Caterpillar (-1.88 Prozent auf 527.26 USD), Amazon (-1.41 Prozent auf 253.73 USD) und Cisco (-0.95 Prozent auf 93.81 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 19’246’200 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4.661 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch