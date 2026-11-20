Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursentwicklung
|
20.11.2026 22:33:45
Börse New York: Dow Jones letztendlich im Minus
Dow Jones-Kurs am Freitag zum Handelsende.
Am Freitag sank der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1.93 Prozent auf 48’147.33 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24.590 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 2.72 Prozent auf 50’432.32 Punkte an der Kurstafel, nach 49’097.06 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47’998.86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49’594.90 Punkten.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 7.88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52’495.88 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 20.08.2026, mit 52’759.21 Punkten bewertet. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 45’752.26 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 0.486 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2.84 Prozent auf 339.85 USD), Home Depot (+ 1.99 Prozent auf 312.75 EUR), Walmart (+ 1.52 Prozent auf 127.95 USD), Johnson Johnson (+ 1.25 Prozent auf 270.47 USD) und Coca-Cola (+ 0.94 Prozent auf 96.99 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-14.01 Prozent auf 125.53 USD), Goldman Sachs (-6.71 Prozent auf 790.69 USD), Caterpillar (-5.01 Prozent auf 510.45 USD), Cisco (-4.29 Prozent auf 90.64 USD) und Nike (-4.11 Prozent auf 32.92 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 149’476’432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.661 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick
Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|48’147.33
|-1.93%
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.