Am Freitag sank der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 1.93 Prozent auf 48’147.33 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 24.590 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 2.72 Prozent auf 50’432.32 Punkte an der Kurstafel, nach 49’097.06 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47’998.86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49’594.90 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 7.88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 52’495.88 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 20.08.2026, mit 52’759.21 Punkten bewertet. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 45’752.26 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 0.486 Prozent ein. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2.84 Prozent auf 339.85 USD), Home Depot (+ 1.99 Prozent auf 312.75 EUR), Walmart (+ 1.52 Prozent auf 127.95 USD), Johnson Johnson (+ 1.25 Prozent auf 270.47 USD) und Coca-Cola (+ 0.94 Prozent auf 96.99 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-14.01 Prozent auf 125.53 USD), Goldman Sachs (-6.71 Prozent auf 790.69 USD), Caterpillar (-5.01 Prozent auf 510.45 USD), Cisco (-4.29 Prozent auf 90.64 USD) und Nike (-4.11 Prozent auf 32.92 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 149’476’432 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.661 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert mit 10.67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch