Am Donnerstag gibt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 1.39 Prozent auf 49’499.42 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24.650 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.855 Prozent stärker bei 50’627.36 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 50’198.17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 49’439.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50’454.81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 5.30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51’966.03 Punkte. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 53’463.05 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der Dow Jones auf 46’138.77 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2.31 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 2.16 Prozent auf 285.22 USD), NVIDIA (+ 1.25 Prozent auf 152.85 USD), Microsoft (+ 1.18 Prozent auf 514.29 USD), Chevron (+ 0.65 Prozent auf 207.21 USD) und Amazon (+ 0.56 Prozent auf 269.24 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil UnitedHealth (-6.32 Prozent auf 327.81 USD), Nike (-4.98 Prozent auf 34.50 USD), Visa (-2.76 Prozent auf 403.76 USD), Merck (-2.56 Prozent auf 134.25 USD) und Coca-Cola (-2.48 Prozent auf 95.66 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24’501’415 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.660 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.69 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch