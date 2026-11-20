Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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20.11.2026 20:03:19
Börse New York in Rot: Dow Jones fällt
Der Dow Jones verzeichnet heute Verluste.
Um 20:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.55 Prozent auf 48’827.11 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24.590 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 2.72 Prozent fester bei 50’432.32 Punkten, nach 49’097.06 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’594.90 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’664.10 Zählern.
Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 6.58 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 52’495.88 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, einen Stand von 52’759.21 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 45’752.26 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0.919 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell UnitedHealth (+ 4.75 Prozent auf 346.19 USD), Walmart (+ 2.86 Prozent auf 129.64 USD), Home Depot (+ 1.99 Prozent auf 312.75 EUR), Travelers (+ 1.90 Prozent auf 398.04 USD) und Coca-Cola (+ 1.63 Prozent auf 97.66 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-7.28 Prozent auf 135.35 USD), Goldman Sachs (-5.50 Prozent auf 800.89 USD), Caterpillar (-4.05 Prozent auf 515.60 USD), Cisco (-3.38 Prozent auf 91.50 USD) und Amazon (-3.01 Prozent auf 249.62 USD).
Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 56’614’360 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.661 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.67 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.83 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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