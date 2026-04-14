Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’237 0.7%  SPI 18’618 0.9%  Dow 48’123 -0.2%  DAX 24’026 1.2%  Euro 0.9205 -0.1%  EStoxx50 5’973 1.1%  Gold 4’765 0.5%  Bitcoin 58’022 -0.7%  Dollar 0.7799 -0.5%  Öl 97.9 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Sika41879292Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Globalstar-Aktie mit Kursfeuerwerk: Übernahme durch Amazon im Blick
Wasserstoff-Aktien gefragt: ITM Power-Aktie profitiert von Millionenförderung - Plug Power und NEL ASA ziehen nach
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Barclays Capital: Overweight-Note für Beiersdorf-Aktie
Suche...

National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

13.79
CHF
-0.01
CHF
-0.08 %
14:38:38
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.04.2026 13:11:15

National Grid Neutral

National Grid
13.79 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1389 auf 1386 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Montag in einem Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Mitte Mai an den Zwischenbericht des Energieversorgers an./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: National Grid plc Neutral
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
13.86 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15.24 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13.11 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ajay Patel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse