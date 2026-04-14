National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01
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14.04.2026 13:11:15
National Grid Neutral
National Grid
13.79 CHF -0.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1389 auf 1386 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Montag in einem Ausblick auf die Geschäftsjahresbilanz Mitte Mai an den Zwischenbericht des Energieversorgers an./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 12:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: National Grid plc Neutral
|
Unternehmen:
National Grid plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
13.86 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13.11 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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