FTSE 100-Titel National Grid-Aktie: So viel hätten Anleger an einem National Grid-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 13.08.2016 wurde das National Grid-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das National Grid-Papier bei 9.93 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 100.746 National Grid-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 11.97 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’205.43 GBP wert. Aus 1’000 GBP wurden somit 1’205.43 GBP, was einer positiven Performance von 20.54 Prozent entspricht.

National Grid wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59.63 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch