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National Grid Aktie 36496918 / GB00BDR05C01

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01.07.2026 14:05:33

National Grid Overweight

National Grid
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für National Grid mit einem Kursziel von 1440 Pence auf "Overweight" belassen. Das Investment von 1,75 Milliarden US-Dollar für einen 35-Prozent-Anteil an der Stromerzeugungsplattform Joulent hält Pavan Mahbubani für eine gute Ergänzung zum Investitionsplan des britischen Netzbetreibers, wie er am Mittwoch schrieb. Denn dies ermögliche ein Engagement im Bereich des wachsenden Strombedarfs in den USA durch Rechenzentren und KI, insbesondere in Texas./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 12:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: National Grid plc Overweight
Unternehmen:
National Grid plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
14.40 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
14.26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
12.17 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Pavan Mahbubani 		KGV*:
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15:00 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
14:05 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 National Grid Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.06.26 National Grid Outperform Bernstein Research
08.06.26 National Grid Hold Deutsche Bank AG
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