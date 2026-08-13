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13.08.2026 16:05:00
Swisscom bringt ihre Produkte in Mediamarkt-Läden - Aktie gefragt
Die Swisscom expandiert in Mediamarkt-Läden in der Schweiz. Neu sind damit Swisscom- und Wingo-Produkte auch in Filialen der Elektronikkette erhältlich.
Damit eröffnet sich die Swisscom eine weitere Ladenpräsenz neben ihren rund 120 eigenen Shops. Zudem sind Swisscom-Produkte in den Läden von Mobilezone erhältlich.
Der Unterschied zur Präsenz bei Mobilezone ist aber, dass der "Blaue Riese" in den Mediamarkt-Filialen eigene Flächen für den Verkaufsstand mietet. Dort führen dann Swisscom-Mitarbeiter die Beratung und die Verkäufe durch.
Eine weitere Expansion in alle 44 Mediamarkt-Geschäfte ist nicht vorgesehen: "Aktuell ist die Präsenz an den zehn Standorten geplant. Die Swisscom und Mediamarkt werden die Lage laufend prüfen", sagte eine Swisscom-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Auch will die Swisscom ihre Präsenz nicht in die Läden anderer Elektronikfachhändler wie beispielsweise Interdiscount ausweiten. Dies sei nicht geplant.
Sunrise schon seit Jahren dort
Mit der eigenen Präsenz in Mediamarkt-Geschäften geht die Swisscom in die gleiche Richtung wie Sunrise: Die Nummer zwei im Schweizer Telekommarkt ist allerdings schon seit über zehn Jahren mit eigenen Verkaufsständen in allen Mediamarkt-Filialen vertreten, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte. Zudem ist Sunrise auch in den rund 170 Interdiscount-Geschäften mit eigenem Verkaufspersonal präsent. Darüber hinaus hat Sunrise über 100 eigene Shops.
Die Swisscom-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 0,63 Prozent höher bei 637,50 Franken.
jb/uh
Dietlikon ZH (awp)
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Swisscom am 13.08.2026
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