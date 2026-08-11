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Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

123.69
CHF
0.83
CHF
0.68 %
14:42:19
BRXC
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13.08.2026 11:45:40

Oracle Overweight

Oracle
123.69 CHF 0.68%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine Prognose für den operativen Gewinn des Software- und Datenbankkonzerns im Geschäftsjahr 2027/28, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht aber weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 22:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Oracle

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Oracle-Kurs >5 >10
Fallender Oracle-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
Unternehmen:
Oracle Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 200.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 153.28 		Abst. Kursziel*:
30.48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 153.25 		Abst. Kursziel aktuell:
30.51%
Analyst Name::
Samik Chatterjee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:45 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 Oracle Buy UBS AG
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Oracle Kaufen DZ BANK
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