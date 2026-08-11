Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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Oracle Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Oracle von 210 auf 200 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine Prognose für den operativen Gewinn des Software- und Datenbankkonzerns im Geschäftsjahr 2027/28, schrieb Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht aber weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie./rob/edh/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 05:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 200.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 153.28
|
Abst. Kursziel*:
30.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 153.25
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.51%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Oracle Corp.
|
12.08.26
|Oracle Aktie News: Oracle gewinnt am Abend kräftig (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Oracle Aktie News: Oracle verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
04.08.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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03.08.26
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03.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
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03.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
02.08.26
|Oracle-Aktie nach 52-Wochen-Tief: Warum eine Verdopplung bis 2028 realistisch sein könnte (finanzen.ch)
Analysen zu Oracle Corp.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|11.06.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|123.69
|0.68%
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|13:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
LEG Immobilien Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Allianz Buy
|11:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight