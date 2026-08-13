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HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408

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13.08.2026 11:10:46

HelloFresh Neutral

HelloFresh
3.22 CHF 1.00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der vergleichbare Umsatz liege knapp unter und das operative Ergebnis (aEbitda) im Rahmen der vom Kochboxenanbieter veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Umsatzentwicklung bei Fertiggerichten sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
4.70 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3.36 € 		Abst. Kursziel*:
39.96%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.24%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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