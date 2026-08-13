HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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HelloFresh Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Hellofresh nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,70 Euro belassen. Der vergleichbare Umsatz liege knapp unter und das operative Ergebnis (aEbitda) im Rahmen der vom Kochboxenanbieter veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Umsatzentwicklung bei Fertiggerichten sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
4.70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
3.36 €
|
Abst. Kursziel*:
39.96%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
3.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38.24%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
06:58
|EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE setzt Fokus weiterhin auf Profitabilität und Effizienz (EQS Group)
|
06:58
|EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE continues focus on profitability and efficiency (EQS Group)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX klettert am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu HelloFresh
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|08:03
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|08.05.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|HelloFresh
|3.22
|1.00%
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|13:57
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|13:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
LEG Immobilien Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Allianz Buy
|11:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight