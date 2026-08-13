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Marktbericht zu Rohstoffen 13.08.2026 13:17:06

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

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Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -0,38 Prozent auf 4.391,80 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.408,71 US-Dollar gehandelt worden war.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -0,57 Prozent auf 64,96 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 65,33 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -1,53 Prozent auf 1.733,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.760,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:10 Uhr ab. Es geht -2,15 Prozent auf 1.345,50 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.375,00 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) südwärts. Der Ölpreis (Brent) sinkt -1,91 Prozent auf 87,28 US-Dollar, nach 88,98 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -2,19 Prozent auf 81,45 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 83,27 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Baumwolle Verluste. Um 12:44 Uhr fällt der Baumwolle um -1,72 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,83 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,23 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,23 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,08 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 13:02 Uhr notiert der Kaffeepreis 0,07 Prozent stärker bei 3,40 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,40 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (4.110,00 Britische Pfund) geht es um 0,10 Prozent auf 4.114,00 Britische Pfund nach oben.

Zudem fällt der Maispreis. Um -0,55 Prozent reduziert sich der Maispreis um 13:03 Uhr auf 4,55 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,57 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 312,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 311,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,13 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,79 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,16 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,00 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,80 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (113,59 US-Dollar) geht es um -1,16 Prozent auf 112,27 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 122,60 US-Dollar am Vortag auf 122,45 US-Dollar nach unten (--0,12 Prozent).

Derweil geht es für den Holzpreis südwärts. Der Holzpreis sinkt -0,70 Prozent auf 571,50 US-Dollar, nach 575,50 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com
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