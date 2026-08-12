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STOXX 50 aktuell 12.08.2026 15:59:08

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter

Mit dem STOXX 50 geht es am Nachmittag abwärts.

National Grid
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Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.28 Prozent schwächer bei 5’532.67 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’547.35 Zählern und damit 0.015 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’548.17 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5’560.57 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’529.38 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0.087 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 5’374.81 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Wert von 5’035.66 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 12.08.2025, mit 4’482.32 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.61 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.65 Prozent auf 164.34 EUR), Rheinmetall (+ 3.52 Prozent auf 1’182.40 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.79 Prozent auf 84.12 CHF), Rolls-Royce (+ 1.36 Prozent auf 15.54 GBP) und National Grid (+ 1.22 Prozent auf 12.00 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2.70 Prozent auf 194.60 CHF), BP (-2.09 Prozent auf 5.25 GBP), RELX (-2.03 Prozent auf 25.55 GBP), GSK (-1.95 Prozent auf 18.59 GBP) und Roche (-1.65 Prozent auf 362.80 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 7’887’803 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 583.446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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